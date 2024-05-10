Эксперт назвал сроки взятия Харькова Россией

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru допустил, что российские силы смогут взять под свой контроль Харьков к середине лета. Также он предположил, что среди ближайших целей ВС России — контроль над Херсоном и Запорожьем.

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Все ждут наступления на Харьков, как во время Великой Отечественной войны: сегодня после продолжительной артиллерийской подготовки войска такого-то фронта... Нет, ВС России действуют согласно выработанному плану: постепенное развитие успеха, занятие территорий, уничтожение войск Украины, денацификация и демилитаризация Украины, — пояснил эксперт.

Матвийчук считает, что в случае такого же темпа продвижения к Харькову, как в последние недели, контроль над городом российская армия сможет установить к середине лета 2024 года. Как полагает военэксперт, украинцы ждут, что ВС РФ сконцентрируют на границе Харьковской области около 50 тысяч бойцов.

Не удивлюсь, что это так. Это огромный город-миллионник, в лоб его штурмовать нельзя, — отметил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Readovka писал, что поселок Стрелечья в Харьковской области полностью оказался под контролем российской армии. До этого он был укреплен украинскими вооруженными силами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. При этом, по данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», на Харьковском направлении артиллерия, армейская авиация, РСЗО возобновили артиллерийскую подготовку вдоль всей приграничной зоны.