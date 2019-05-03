Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала

«Забыть обо всем»: Алсу увезла детей из России после скандала на шоу «Голос. Дети»

Певица Любовь Успенская рассказала, что Алсу, спасаясь от скандала, разразившегося после победы ее дочери Микеллы в шестом сезоне детского "Голоса", уехала отдыхать вместе с детьми.

"Алсу уехала отдыхать вместе с детьми, чтобы забыть обо всем", — заявила Успенская, которая дружит с Алсу, пишет «КП».

Куда именно уехала Алсу, Успенская не сообщила.

Она также выразила удивление в связи с отстранением певицы от оглашения результатов «Евровидения».

«Это может быть месть, может кто-то мстит ей. Но почему, мы узнаем позже по какой причине», — считает певица, подчеркнув, что в этом качестве Алсу была бы более чем уместна.

«Красивая девушка, прекрасный английский», — отметила она.

В том, что касается развернувшегося вокруг итогов зрительского голосования на «Голосе», скандала свою роль могло сыграть именно то, что победившая в нем Абрамова была из известной семьи.