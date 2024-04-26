Пока вы не уснули: массовая блокировка сим-карт и Набиуллина об изъятии активов РФ

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СМИ узнали о массовой блокировке сотовыми операторами сим-карт

Операторы связи прибегли к массовой блокировке серых сим-карт по запросу Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, блокировке подвергаются в среднем 300 тысяч серых сим-карт в месяц.

Один из собеседников издания отметил, что решение принято в рамках борьбы с серым рынком сим-карт. Активная кампания началась в стране еще в 2023 году, напомнил он. По словам источника, «процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток».

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Набиуллина высказалась об изъятии замороженных активов РФ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных российских активов странами запада не повлияет на финансовую стабильность страны. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, Россия уже прекратила финансовые операции по замороженным активам, поэтому их конфискация не отразится на российской экономике.

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В Германии предложили тайно поставить ВСУ ракеты Taurus

Бывший сотрудник Министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил тайно передать ракеты Taurus Украине. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«США тайно доставили на Украину [баллистические ракеты] ATACMS повышенной дальности. Теперь, наконец, поставьте Taurus, желательно тайно!», - написал Ланге.

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В деле о теракте в «Крокусе» появился новый фигурант из Таджикистана

Новый фигурант появился в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отделе полиции.

По его данным, задержан гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Он является уроженцем города Пархор.

Ему как и всем остальным вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

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Защита намерена внести залог за замминистра обороны Иванова

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на адвоката Дениса Балуева пишет РИА Новости.

Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, по решению суда он арестован до 23 июня.

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Киркоров оштрафован за неуплату штрафа

Российский певец Филипп Киркоров оштрафован на 6 тыс. рублей из-за неуплаты штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Отмечается, что певец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

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В Минздраве рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, причиной этому в том числе становятся злоупотребление алкоголем и курение, а также недостаточная забота о своем здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе ХХ конгресса «Мужское здоровье».

По заявлению главы Министерства здравоохранения, все перечисленное относится к факторам риска и приводит к более высокому, чем у женщин, уровню заболеваемости.

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В США заблокировали гонорар российско-армянскому бойцу ММА

© UFC Russia

Известный российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян не получил гонорар за участие в турнире UFC 300. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист MMA Junkie Нолан Кинг.

Сообщается, что Атлетическая комиссия Невады заблокировала гонорар спортсмена из-за инцидента с фанатом во время турнира. Напомним, во время выхода в октагон один из болельщиков показал Царукяну средний палец, после чего Арман решил ударить обидчика.

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Самозанятые таксисты призвали упростить условия работы для них

Объединение самозанятых России (ОСР) обратилось к администрации президента России с просьбой упростить условия работы для таксистов и внедрить цифровые методы ежедневной проверки состояния здоровья и технического состояния автомобиля. Об этом пишет «Коммерсант».

Письмо в адрес главы администрации президента РФ Антона Вайно направил 19 апреля президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

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Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Доброго утра» на Первом канале рассказала о планах на будущую жизнь, отметив, что пока не торопится выйти замуж.

«Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить, самостоятельно. Пока подаю в несколько университетов документы. А так — буду активно заниматься, буду вести на телевидении», — заявила спортсменка.

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