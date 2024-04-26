Рогов: ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Работино

Российские войска продвинулись северо-западнее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта и взяли важный опорный пункт ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши ребята продвинулись северо-западней Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника», — сказал Рогов.

Он добавил, что бои за Работино в низине продолжаются.

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Как писала «Парламентская газета», в марте Рогов говорил, что российские войска вытеснили ВСУ из центральной части Работино.

Работино — село Запорожской области, находится в 20 километрах от города Токмак и в 12 километрах от города Орехов. Работино находится на переднем рубеже российской обороны. Работино имеет принципиальное значение для ВСУ. Из него ведут две важные трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск. В августе 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ вошли в Работино, но развить успех не смогли.