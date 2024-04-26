ВВС Израиля совершили налет на базу беспилотников "Хезболлы"

Истребители израильских ВВС атаковали во второй половине дня базу шиитской милиции "Хезболлах" на горной возвышенности Джебель-Рейхан на юге Ливана.

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, удары были нанесены по площадкам для запуска беспилотных летательных аппаратов, которые используются для нападений на израильские военные объекты. В результате атаки погибли двое шиитских бойцов.

Ранее израильский беспилотник обстрелял автомобиль с бойцами исламского сопротивления на участке шоссе между населенными пунктами Мейдун и Эс-Сарира в Западном Бекаа. В результате был ликвидирован полевой командир из радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Мусаб Халаф и его заместитель Саад Абу Ганем. Ранее сообщалось о двух погибших шиитских бойцах, находившихся в машине, которая подверглась удару.

В сводке военных действий, размещенной "Хезболлах" в своем телеграм-канале, говорится о проведенной операции против израильского укрепрайона Рамта на высотах Кфар-Шуба, который был обстрелян из реактивных установок. Как утверждается, израильские военнослужащие понесли потери в живой силе и технике.