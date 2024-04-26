Устроивших массовую драку в Туапсе мигрантов выдворят из России

Полиция задержала всех участников массовой драки в Туапсе, сообщило МВД по Краснодарскому краю в соцсетях.

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На всех 15 иностранцев наложили штрафы с выдворением из России.

Массовая драка произошла на Сочинской улице у ТРЦ «Красная площадь» 24 апреля. На видео из соцсетей видно, что дрались два человека, лежа на земле, а более десятка человек участвовали в конфликте, пиная ногами одного из лежащих. В драке участвовали мигранты и охранники нефтеперерабатывающего завода. Все они граждане Узбекистана. Конфликт произошел на бытовой почве.

Как писала «Парламентская газета», в феврале сообщалось, что больше 50 иностранцев выдворят из России после массовой драки на складе в Можайском районе Москвы. События развивались в конце января на Гвардейской улице. Тогда полицейские задержали семерых участников потасовки и возбудили против них уголовное дело о хулиганстве.