Гуцул заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что вызвала адвокатов, так как правоохранители задерживают в аэропорту ее советников, которые прибыли в составе делегации автономии из РФ.

"Власти делают все, чтобы как-то попытаться нас унизить - около часа меня держали в аэропорту, досматривая вещи. Сначала хотели допросить, но до этого не дошло, решили отпустить. Сейчас там находятся мои коллеги, члены исполкома, которые прибыли вместе со мной из Москвы, на них хотят составить протокол. Мы вызвали адвоката, чтобы оказать им помощь", - сказала Гуцул корреспонденту ТАСС.

Глава Гагаузии добавила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.

Гуцул вызвала адвокатов в аэропорт после проверки по прилете в Кишинев, в зоне досмотра все еще остаются ее советники.