Премьер Литвы призвала готовиться к прекращению военной помощи США Украине

Западу надо готовиться, что одобренный пакет военной помощи США Украине станет последним. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

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Шимоните прокомментировала принятие Конгрессом США пакета помощи Киеву после продолжительных дискуссий. Она призвала европейских политиков задуматься о возможном прекращении военных поставок США.

«Мы должны подготовиться таким образом, чтобы, если это была последняя поставка, (...) мы должны были быть готовы», — заявила литовский премьер.

По ее мнению, это означает, что проблемы в Европе становятся еще более серьезными. Политик также отметила действия министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса по военной помощи Киеву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США. Он также подчеркнул, что продолжит требовать от компаний военно-промышленного комплекса наращивания темпов производства.