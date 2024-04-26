Германия передаст Киеву третий Patriot

Германия передаст Киеву третий комплекс ПВО Patriot и союзникам следует равняться на ФРГ в вопросах военной помощи Украине. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Он назвал решение Берлина передать Киеву третью систему Patriot примером для остальных членов НАТО, призвав союзников последовать ему.

«Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки», — добавил Столтенберг.

Ранее он призвал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь.