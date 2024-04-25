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Столтенберг: страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг: страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь
© globallookpress.com

Выступая на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии, Столтенберг призвал «быть честными», указав, что «в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали». По его словам, об этом свидетельствуют долгое согласование в США нового пакета помощи Киеву и низкий уровень поставок снарядов ВСУ со стороны Евросоюза, когда обещали больше.

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«Эти задержки имеют последствия», — сказал Столтенберг, отметив, что из-за этого Россия продвинулась на фронте.

Несмотря на это он считает, что Украина все еще может победить, если союзники увеличат поставки военной помощи Киеву и сделают это оперативно.

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