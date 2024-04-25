Столтенберг: страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Его слова приводит ТАСС.
Выступая на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии, Столтенберг призвал «быть честными», указав, что «в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали». По его словам, об этом свидетельствуют долгое согласование в США нового пакета помощи Киеву и низкий уровень поставок снарядов ВСУ со стороны Евросоюза, когда обещали больше.
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«Эти задержки имеют последствия», — сказал Столтенберг, отметив, что из-за этого Россия продвинулась на фронте.
Несмотря на это он считает, что Украина все еще может победить, если союзники увеличат поставки военной помощи Киеву и сделают это оперативно.
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