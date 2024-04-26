Байден заявил, что думал о суициде после гибели жены и дочери

Президент США Джо Байден признался, что думал о суициде после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что первая жена Байдена, Нейлия, и его 13-месячная дочь Наоми погибли в автокатастрофе в декабре 1972 года. В их автомобиль на полной скорости врезался грузовик. Также в машине находились два сына Байдена, Хантер и Бо, они получили травмы.

«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал об этом, но у меня было двое детей», — признался президент США.

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Байден призвал понять его правильно, ведь он не собирался покончить с собой.