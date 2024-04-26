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Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

Пентагон отказался комментировать информацию об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине, поскольку данный вопрос надо задавать Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон отказался комментировать отвод Abrams с поля боя на Украине
© Lenta.ru
«Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams», — заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams. Отмечается, что данное решение было принято из-за уязвимости техники перед российскими дронами.

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