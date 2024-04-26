Жалоба на арест замглавы Минобороны РФ поступила в суд

В суд поступила апелляционная жалоба на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.

© Московские суды общей юрисдикции

Об этом РИА Новости рассказали в суде.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Стала известна стоимость услуг адвокатов арестованного Тимура Иванова

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере». Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.