У москвички выпали волосы после процедуры в салоне красоты

В Москве 17-летняя девушка Лера пострадала из-за некачественной работы парикмахера, сообщает SHOT. Девушка получила сильный ожог головы и выпавшие волосы после процедуры окрашивания в блондинку.

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Инцидент произошел в салоне, который находится в подвале на Сущевском Валу. Желая стать блондинкой, москвичка согласилась на предложение мастера полностью окрасить волосы за 3700 рублей.После нанесения краски и выдержки около часа, Лера была шокирована, увидев результат: ее волосы начали отваливаться, а кожа головы страдала от сильного жжения и боли.

Несмотря на страдания клиентки, мастер была безразлична к произошедшему и заявила, что такое случается со всеми блондинками, так как их волосы белые и со временем отпадают. Она потребовала полную оплату за услуги. В результате пострадавшая обратилась в больницу, где ей поставили диагноз «химические ожоги кожи головы второй степени». После этого девушка пошла в полицию, чтобы привлечь парикмахерскую к ответственности за причиненный ей вред и страдания.

Ранее сообщалось об убийстве гражданина иностранного государства, который работал парикмахером в Москве. Сын одной из сотрудниц салона рассказал, что истекающего кровью мигранта обнаружила его мать. По его словам, она сразу вызвала скорую помощь, однако врачи не хотели помогать ему из-за национальности.