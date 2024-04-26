Трамп ответил на предложение Байдена провести дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему американскому главе Джо Байдену провести дебаты в суде в Нью-Йорке 26 апреля. Об этом сообщает РБК.

Ранее Байден заявил, что был бы рад провести дебаты с Трампом в рамках предвыборной кампании. Трамп, комментируя эти слова, сказал, что готов к дебатам с оппонентом «где угодно и когда угодно». При этом он отметил, что не думает, что «продажный» Байден сказал это всерьез.

«Но если все же он серьезно, то я предлагаю провести их где угодно, когда угодно и в любом месте», — сказал Трамп, предложив в качестве варианта устроить дебаты «вечером 26 апреля в здании суда» Нью-Йорка, где слушается дело против него.

Стоит отметить, что экс-президент неоднократно призывал Байдена провести дебаты, но тот отказывался. Действующий американский глава заявлял, что его участие в них будет зависеть от «поведения» соперника.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента.