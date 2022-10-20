Пока вы не уснули: скандал в Британии с истребителем РФ и условия сдачи Херсона

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Уоллес: истребитель РФ выпустил ракету в направлении самолета Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил сегодня о том, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. Об этом пишет Reuters.

По словам главы военного ведомства королевства, инцидент произошел 29 сентября, после чего британские ВВС приостановили патрулирование/

В Госдуме назвали условия сдачи Херсона

РИА новости

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев считает, что вооруженные силы России сдадут занятые на херсонском направлении фронта территории только в случае реальной угрозы массовых потерь среди бойцов, пишет ИА SM.News.

Парламентарий напомнил, что украинские войска стали сходиться вокруг Херсона после того, как 126-я бригада во время отступления нанесла противнику огромный ущербЧитать новость полностью

Трасс заявила, что подает в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает РИА Новости.

Она также сообщила о планах остаться до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.

Ранее телеканал BBC News сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике последние меры экономической политики, которые представила ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что предложения кабмина этой страны не соответствуют рекомендациям международного валютного фонда.

Трамп назвал больше тысячи причин дружить с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп назвал одной из самых весомых причин поддерживать хорошие отношение с Россией наличие у нее 1332 ядерных боеголовок. Об этом пишет РИА Новости.

Слова экс-главы Белого дома приводятся в новой аудиокниге журналиста Боба Вудворда «The Trump Tapes», фрагмент из которой опубликовал телеканал CNN.

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил Трамп в одном из интервью редактору газеты The Washington Post.

Названо число украинских военнопленных в России

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что в стране на данный момент находятся более 600 украинских военнопленных. Такое число он назвал на брифинге, передает РИА Новости.

О количестве пленных он высказался, говоря об их посещениях представителями Международного комитета Красного Креста.

«У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить украинских военнопленных. В России с ними не обращаются плохо», — пояснил Гатилов.

Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, никто не пострадал. Повреждения получил дом культуры, детский сад и школа. Также разрушения зафиксированы в офисе семейного врача, магазине и на территории частных домовладений.

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - говорится в указе.

Стало известно о работе школ в регионах со средним уровнем реагирования

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы, в которых был объявлен средний уровень реагирования, могут сами выбирать, как проводить обучение в школах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все эти вопросы регулируются главами субъектов РФ, для нас, прежде всего, важна безопасность школьников», – сказал Кравцов.

19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.

Тотальная экономия электричества на Украине. Главное

Unsplash.com

С 20 октября по всей Украине начали вводить ограничения на подачу электричества. «Рамблер» собрал главную информацию об этом.

10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

В России подписан закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации, смогут получить кредитные каникулы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, следует из данных на официальном портале правовой информации.

Решение принято с целью оказания поддержки организациям, которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица. Речь идет о компаниях, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

МИД: Запад скоро переступит опасную черту столкновения с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поставки Западом вооружения Украине. По ее словам, такие государства подходят к опасной черте прямого военного столкновения с РФ, передает РИА Новости.

Захарова отметила, что страны НАТО активно