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1 час назад

МИД: Запад скоро переступит опасную черту столкновения с Россией

Лера Букина

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поставки Западом вооружения Украине. По ее словам, такие государства подходят к опасной черте прямого военного столкновения с РФ, передает РИА Новости.

МИД: Запад скоро переступит опасную черту столкновения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что страны НАТО активно

«накачивают киевский режим» вооружениями и боеприпасами. Кроме того, глава МИД отметила, что они предоставляют Украине разведданные, обучают «киевскорежимных солдат» и дают ориентировки по ведению боевых действий.

Захарова напомнила о том, что Запад предоставил Украине военную помощь в размере 42,3 млрд долларов. По ее словам, большая ее часть пришлась на Соединенные Штаты.

Глава МИД назвала спонсорами экстремистской деятельности те страны, которые участвуют в выделении средств.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил об отсутствии у страны планов поставлять Украине вооружение. При этом он указал на намерения властей государства продолжить оказывать гуманитарную помощь и доставлять спасательное оборонительное оборудование.

Политика,Мария Захарова,НАТО,
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