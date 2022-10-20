МИД: Запад скоро переступит опасную черту столкновения с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поставки Западом вооружения Украине. По ее словам, такие государства подходят к опасной черте прямого военного столкновения с РФ, передает РИА Новости.

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Захарова отметила, что страны НАТО активно

«накачивают киевский режим» вооружениями и боеприпасами. Кроме того, глава МИД отметила, что они предоставляют Украине разведданные, обучают «киевскорежимных солдат» и дают ориентировки по ведению боевых действий.

Захарова напомнила о том, что Запад предоставил Украине военную помощь в размере 42,3 млрд долларов. По ее словам, большая ее часть пришлась на Соединенные Штаты.

Глава МИД назвала спонсорами экстремистской деятельности те страны, которые участвуют в выделении средств.