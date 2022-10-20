Тотальная экономия электричества на Украине. Главное

С 20 октября по всей Украине начали вводить ограничения на подачу электричества. «Рамблер» собрал главную информацию об этом.

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10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.

18 октября в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. Украинцев призвали готовится к отключениям света, воды и отопления.

- В компании «Укрэнерго» заявили, что отключать свет по всей стране будут с 07:00 до 22:00 20 октября. Графики отключения будут определять операторы распределительной сети (облэнерго).

- В Киевской области веерные отключения начались с 19 октября и продолжились 20 октября. Они будут длиться по четыре часа и повторяться в течение дня.

В компании «ДТЭК Киевские региональные электросети» объяснили, что если в доме не было света с 10:00 до 14:00, следующее отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Киевлян призвали включать энергоемкие приборы по очереди и максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00, бизнес должен отказаться от наружного освещения фасадов офисов и торговых центров.

- Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба опубликовал памятку, призывающую киевлян выключить холодильники, обогреватели, электроплиты, бойлеры, телевизоры, микроволновки, роутеры, чайники и стиральные машины. Бизнес попросили отключить подсветку прилавков и стендов, LED-экраны, вывески и уличное освещение.

- Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил о переходе к режиму «тотальной жесткой экономии».

«Сейчас каждая включенная стиральная машинка может привести к аварийным отключениям», - подчеркнул он.

- Как сообщает «Страна», жителей Тернополя предупредили об отключении троллейбусной сети из-за тотальной экономии электроэнергии. Мэр города Сергей Надал призвал меньше пользоваться электричеством с 07:00 до 23:00, заранее зарядить телефоны, запастить фонариками и водой.

- Губернатор Ровенской области Виталий Коваль поручил наполовину сократить движение электротранспорта в Ровно.

- Николаевский губернатор Виталий Ким заявил, что 20 октября в Николаеве и области не будет работать электротранспорт. Также в областном центре выключат светофоры.

- В Сумской области 20 октября решили отключить водоснабжение, уличное освещение и остановить электротранспорт. Воды в регионе не будет с 07:00 до 23:00.

- Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что свет в регионе решили отключать только для промышленности.