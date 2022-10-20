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16 минут назад

Уоллес: истребитель РФ выпустил ракету в направлении самолета Британии

Елена Прошина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил сегодня о том, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. Об этом пишет Reuters.

Уоллес: истребитель РФ выпустил ракету в направлении самолета Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы военного ведомства королевства, инцидент произошел 29 сентября, после чего британские ВВС приостановили патрулирование.

Российская сторона назвала причиной произошедшего техническую неисправность. Великобритания «выразила обеспокоенность» министру обороны России Сергею Шойгу, отметил Бен Уоллес.

«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой», — пояснил он, выступая в парламенте.

Ранее стало известно, что 10 октября после массированного удара России по украинской военной и энергетической инфраструктуре Великобритания отправила к границам Украины свой стратегический самолет-разведчик. Помимо него, на юге Крыма над Черным морем находился стратегический беспилотник-разведчик США — RQ-4B Global Hawk.

Армия,Бен Уоллес,Сергей Шойгу,
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