Уоллес: истребитель РФ выпустил ракету в направлении самолета Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил сегодня о том, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. Об этом пишет Reuters.

По словам главы военного ведомства королевства, инцидент произошел 29 сентября, после чего британские ВВС приостановили патрулирование.

Российская сторона назвала причиной произошедшего техническую неисправность. Великобритания «выразила обеспокоенность» министру обороны России Сергею Шойгу, отметил Бен Уоллес.

«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой», — пояснил он, выступая в парламенте.