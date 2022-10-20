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10 минут назад

Стало известно о работе школ в регионах со средним уровнем реагирования

Елена Прошина

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы, в которых был объявлен средний уровень реагирования, могут сами выбирать, как проводить обучение в школах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стало известно о работе школ в регионах со средним уровнем реагирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти вопросы регулируются главами субъектов РФ, для нас, прежде всего, важна безопасность школьников», – сказал Кравцов.

19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.

В приграничных с Украиной регионах был введён средний уровень реагирования. Он действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,
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