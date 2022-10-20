Стало известно о работе школ в регионах со средним уровнем реагирования

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы, в которых был объявлен средний уровень реагирования, могут сами выбирать, как проводить обучение в школах. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Все эти вопросы регулируются главами субъектов РФ, для нас, прежде всего, важна безопасность школьников», – сказал Кравцов.

19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.