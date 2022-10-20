Названо число украинских военнопленных в России

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что в стране на данный момент находятся более 600 украинских военнопленных. Такое число он назвал на брифинге, передает РИА Новости.
О количестве пленных он высказался, говоря об их посещениях представителями Международного комитета Красного Креста.
«У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить украинских военнопленных. В России с ними не обращаются плохо», — пояснил Гатилов.
Постпред добавил, что российская сторона продолжит сотрудничество с Красным Крестом по вопросу посещений пленных, но указав, что иногда бывает невозможно организовать посещение каждого из них.
«Проблема не в количестве посещений, а в их качестве и результатах», — подчеркнул дипломат.
Ранее Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине признала, что солдаты Вооруженных сил Украины совершили как минимум два военных преступления против российских военнопленных. Речь идет о двух случаях, которые произошли в марте 2022 года на территории Харьковской и Киевской областей.