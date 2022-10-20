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9 минут назад

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Путин упразднил Ростуризм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - говорится в указе.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", - также следует из документа.

Политика,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,
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