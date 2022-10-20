Путин упразднил Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - говорится в указе.
"Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", - также следует из документа.