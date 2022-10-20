Российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

По его словам, предварительно, никто не пострадал. Повреждения получил дом культуры, детский сад и школа. Также разрушения зафиксированы в офисе семейного врача, магазине и на территории частных домовладений.