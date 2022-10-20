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22 минуты назад

Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

Lenta.ru

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"телеграм-канал "Настоящий Гладков"

По его словам, предварительно, никто не пострадал. Повреждения получил дом культуры, детский сад и школа. Также разрушения зафиксированы в офисе семейного врача, магазине и на территории частных домовладений.

В настоящее время идет подомовой обход территорий, жителей села планируют вывести на безопасное расстояние. На месте происшествия находится глава округа Владимир Жданов.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Жданов,
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