В Госдуме назвали условия сдачи Херсона

О чём говорил Сергей Владимирович Суровикин? Он говорил, что, если для нас будет угроза массовых потерь, то, наверное, держать эти рубежи мы до упора не будем и 28 панфиловцев изображать тоже не будем, хотя их подвиг мы помним до сих пор, — подчеркнул эксперт.