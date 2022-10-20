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32 минуты назад

Трамп назвал больше тысячи причин дружить с Россией

Алиса Селезнёва

Бывший президент США Дональд Трамп назвал одной из самых весомых причин поддерживать хорошие отношение с Россией наличие у нее 1332 ядерных боеголовок. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп нашел 1332 причины дружить с Россией
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Слова экс-главы Белого дома приводятся в новой аудиокниге журналиста Боба Вудворда «The Trump Tapes», фрагмент из которой опубликовал телеканал CNN.

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил Трамп в одном из интервью редактору газеты The Washington Post.

Трамп захотел стать посредником между Россией и Украиной

Ранее, объявляя частичную мобилизацию, президент России Владимир Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже», к которому он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия также располагает различными видами оружия и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».

В мире,Боб Вудворд,Дональд Трамп,Владимир Путин,НАТО,
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