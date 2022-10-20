Трамп нашел 1332 причины дружить с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп назвал одной из самых весомых причин поддерживать хорошие отношение с Россией наличие у нее 1332 ядерных боеголовок. Об этом пишет РИА Новости.

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Слова экс-главы Белого дома приводятся в новой аудиокниге журналиста Боба Вудворда «The Trump Tapes», фрагмент из которой опубликовал телеканал CNN.

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил Трамп в одном из интервью редактору газеты The Washington Post.

Ранее, объявляя частичную мобилизацию, президент России Владимир Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже», к которому он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».