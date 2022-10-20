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1 час назад

В России подписан закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Лера Букина

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации, смогут получить кредитные каникулы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, следует из данных на официальном портале правовой информации.

Мобилизованным бизнесменам предоставят кредитные каникулы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Решение принято с целью оказания поддержки организациям, которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица. Речь идет о компаниях, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Кредитные каникулы можно получить на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Предусматривается также их продление на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в результате получения ранением или болезни, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».

Обращение к кредитору за данными каникулами доступно до конца следующего года. Необходимо будет лишь приложить документацию, которая подтвердит мобилизацию.

Ранее сообщалось, что, по данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», в России зафиксировано сокращение уровня одобрения кредитных заявок с момента объявления частичной мобилизации. Так, если до начала данного процесса уровень одобрения заявок достигал более 70%, то к 10 октября он составил 59,1%.

Общество,Украина,Владимир Путин,
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