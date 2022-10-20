Мобилизованным бизнесменам предоставят кредитные каникулы

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации, смогут получить кредитные каникулы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, следует из данных на официальном портале правовой информации.

Решение принято с целью оказания поддержки организациям, которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица. Речь идет о компаниях, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Кредитные каникулы можно получить на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Предусматривается также их продление на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в результате получения ранением или болезни, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».

Обращение к кредитору за данными каникулами доступно до конца следующего года. Необходимо будет лишь приложить документацию, которая подтвердит мобилизацию.