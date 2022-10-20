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19 минут назад

Трасс заявила, что подает в отставку

Лера Букина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает РИА Новости.

Она также сообщила о планах остаться до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.

Ранее телеканал BBC News сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике последние меры экономической политики, которые представила ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что предложения кабмина этой страны не соответствуют рекомендациям международного валютного фонда.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли ранее высказался об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра. По его словам, это не решит проблемы, которые в настоящее время наблюдаются в стране. Клеверли призвал сосредоточиться на выполнении своих обещаний и обязательств по инфраструктуре.

В мире,Видео,Международный валютный фонд,
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