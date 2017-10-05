Главные события четверга

Визит короля Саудовской Аравии в РФ начался с ЧП

Путин уволил губернатора Орловской области

Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского , сообщает пресс-служба президента. Указ об освобождении Потомского подписан в четверг, 5 октября, с формулировкой «по собственному желанию».

СМИ узнали о казни российского заложника в Сирии

войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское"

На ВГТРК подали в суд из-за «Прямого эфира» с Малаховым

Первый канал

Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.

Офицер СБУ перешел на сторону ополченцев

РИА Новости

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом Лабусовым.

В Киеве начались протесты

Участники акции возле Верховной рады в Киеве бросали дымовые шашки в направлении здания парламента, полицейские пресекли правонарушение, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

Умерла Анн Вяземски

Wikimedia

Французская актриса и писательница Анна Вяземски скончалась во Франции в возрасте 70 лет, передают «Дни.ру» со ссылкой на AFP. Сообщается, что последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Россиянам пообещали долгий экономический подъем

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что начавшаяся в России фаза экономического роста носит долгосрочный характер. Об этом сообщает RNS.

Шурыгина вышла замуж

скриншот видео

О свадьбе Дианы Шурыгина и ее избранника 29-летнего Андрея Шлягина стало известно летом этого года. Влюбленные познакомились весной во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова

Крымская земля уходит из-под ног владельцев

На заводе "Лукойла" вспыхнул пожар

В городе Кстово в Нижегородской области на территории сырьевой базы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" вспыхнул пожар. Видео инцидента порталу Life прислал очевидец.

Раскрыты новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева

В Хабаровске уволили полицейского, который бездействовал в момент убийства пауэрлифтера Андрея Драчева. Об этом сообщается на сайте управления МВД РФ по Хабаровскому краю.