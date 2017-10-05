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Депутат рассказал о казни взятого в плен в Сирии россиянина
Фото: войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское"
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил, что в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, которого, как писали СМИ, ранее захватили террористы. Об этом сообщает «Дождь».
По словам парламентария, о казни ему рассказал «надежный и проверенный» источник из добровольческого движения, непосредственно связанного с Заболотным. О судьбе второго россиянина у Котлярова информации нет.
Депутат также не стал раскрывать, ведутся ли с боевиками переговоры по поводу пленников, так как «это закрытая информация».
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) распространила видео с двумя взятыми в плен мужчинами 3 октября. Боевики назвали их российскими военными. В Минобороны РФ опровергли информацию о попавших в плен в Сирии российских солдатах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы «будут использовать все возможности для установления гражданства» эти мужчин.
СМИ писали, что один из захваченных мужчин был бойцом «Частной военной компании (ЧВК) Вагнера», а второго россиянина опознали в организации «Боевое братство. Домодедово».
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