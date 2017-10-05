Депутат рассказал о казни взятого в плен в Сирии россиянина

По словам парламентария, о казни ему рассказал «надежный и проверенный» источник из добровольческого движения, непосредственно связанного с Заболотным. О судьбе второго россиянина у Котлярова информации нет.

Депутат также не стал раскрывать, ведутся ли с боевиками переговоры по поводу пленников, так как «это закрытая информация».

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) распространила видео с двумя взятыми в плен мужчинами 3 октября. Боевики назвали их российскими военными. В Минобороны РФ опровергли информацию о попавших в плен в Сирии российских солдатах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы «будут использовать все возможности для установления гражданства» эти мужчин.