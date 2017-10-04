Террористы показали российских пленных

Запрещенное в России «Исламское государство» обнародовало видеозапись с двумя якобы русскими мужчинами, захваченными в плен боевиками в Сирии. Информацию об их захвате ИГ распространило в конце сентября. Подконтрольное исламистам агентство Amaq называет их российскими военнослужащими. В Минобороны опровергли информацию о захвате российских военнослужащих ИГ. Эксперты и активисты полагают, что мужчины на видео являются бойцами ЧВК «Вагнера».

В сети появилась видеозапись с двумя мужчинами, называющими себя россиянами, попавшими в плен в Сирии. Видео распространило подконтрольное запрещенному в России «Исламскому государству» агентство Amaq. На видеозаписи оба мужчины сидят в серых робах, на их руки надеты наручники. Само видео длится 37 секунд — на протяжении этого времени говорит только мужчина справа. Он называет себя Заболотным Романом Васильевичем 1979 года рождения, уроженцем Ростовской области.

«При контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта эш-Шола попал в плен. Со мной попал в плен Цуркану Григорий Михайлович 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района [Московской области]», — рассказывает он.

Вероятно, Григорием Цуркану зовут мужчину сидящего слева.

Сам он во время записи ничего не говорит, на его лице видны следы избиений, один глаз отек и заплыл.

О захвате в плен двух российских военнослужащих ИГ объявило 28 сентября. Однако на видеозаписи мужчины не называют себя военными. В Минобороны причастность показанных на видеозаписи мужчин к группировке российских войск в Сирии также опровергли.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили в ведомстве, отметив, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было.

Активисты Conflict Intelligence Team (CIT) нашли профиль Романа Заболотного на портале «Мой мир». Мужчина на фотографии его профиля изображен в военной форме, его дата и место рождения совпадают с данными, которые назвал человек на видеозаписи Amaq.

«По фотографии профиля можно предположить, что Заболотный служил в ВС РФ, однако неизвестно, был ли он на момент пленения российским военнослужащим или наемником «ЧВК Вагнера», — предполагает CIT.

Григория Цуркану активисты нашли в базе штрафов ГИБДД , согласно которой он проживает в поселке Востряково Домодедовского района Подмосковья. Его фотографии активисты обнаружили в социальной сети «Мир тесен».

«До сих пор Минобороны не подтверждало гибель россиян в Сирии, если они воевали в рядах [не существующей де-юре частной военной компании] ЧВК «Вагнер». Это позволяет предположить, что пленные на видео ИГ — также «вагнеровцы», — отмечают активисты.

28 сентября агентство Amaq распространило информацию о захвате в плен двух российских военнослужащих, а также о гибели еще одного военного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ресурс Site Intelligence Group, отслеживающий исламистские ресурсы, уточнял, что военные были захвачены в плен к западу от Дейр-эз-Зора. Amaq опубликовало в Telegram два отдельных заявления: одно — о взятии в плен двух российских военных, и второе — об убийстве.

Имена российских военнослужащих, а также обстоятельства их захвата в плен и убийства, в сообщениях Amaq не разглашались. Никаких подробностей о случившемся на других ресурсах исламистов также не было. В российском Минобороны тогда эту информацию также опровергли.

«Заявления краткие, стандартные [для Amaq]. Судя по всему, в ближайшее время деталей не будет. Если ИГ вдруг не решит опубликовать фото или видео с этими военнослужащими», — сообщила тогда «Газете.Ru» Евгения Гвоздева , директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC), специалисты которого занимаются мониторингом деятельности террористов и их интернет-ресурсов.

Комментируя видеозапись с российскими пленными, Гвоздева сообщила, что специалисты ESISC оценивают ее как подлинную.

«Судя по всему, это не солдаты, а наемники-контрактники», — предположила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Два человека на видео — скорее всего, не солдаты, а бойцы частной военной компании, которые, как известно, также воюют на стороне России в Сирии. Об этом говорит и тот факт, что у одного из заложников имеется борода, что не допускается уставом в вооруженных силах России, а срок в плену весьма небольшой, и борода отрасти за это время не могла бы. Об этом говорит также и то, что на видео заложников не фигурируют какие-либо опознавательные знаки: личные удостоверения, звания, погоны, элементы военной формы и т.д.», — объяснила Гвоздева.

Она предположила, что видео снято русскоязычными боевиками ИГ. «Видео было распространено официальным медиа-органом ИГ — агентством Amaq, и в его аутентичности на сегодняшний день не приходится сомневаться. Видео при этом не „пропагандистско-постановочное“, а вполне „бытовое“ — без красочных заставок, медиа-эффектов и прочего», — добавила Гвоздева.

О достоверностей личностей заложников, вместе с тем, по ее мнению, говорить что-либо сложно. В отличие от предыдущих видео, где фигурировали русские заложники ИГ, в новой видеозаписи дается ограниченная информация (ФИО, год и место рождения), отметила собеседница «Газеты.Ru».

«Какие-либо требования или же заявления на видео отсутствуют. Очевидно, продолжение следует и в ближайшее время будет опубликованы новые видео или фотоматериалы с участием заложников», — резюмировала она.