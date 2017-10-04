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Друг пленника ИГ рассказал, как он попал в Сирию
Фото: войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»
Друг одного из плененных запрещенной в России организацией «Исламское государство» подтвердил, что на видеозаписи, опубликованной агентством «Амак», действительно Роман Заболотный.
Как рассказал собеседник РБК, Заболотный попал в Сирию через частную военную компанию Вагнера. Перед отъездом в Сирию в июле 2017 года Роман Заболотный сказал, что платить в командировке ему будут 300 тысяч рублей в месяц.
Ранее в составе ЧВК Вагнера Заболотный ездил в Донбасс. Основная профессия Заболотного — повар, сообщил собеседник агентства.
Ранее в среду личность второго пленного Григория Цуркану подтвердил его брат Роман. Он также рассказал, что Цуркану отправился в Сирию в составе ЧВК Вагнера.
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