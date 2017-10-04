Друг пленника ИГ рассказал, как он попал в Сирию



Как рассказал собеседник Как рассказал собеседник РБК , Заболотный попал в Сирию через частную военную компанию Вагнера. Перед отъездом в Сирию в июле 2017 года Роман Заболотный сказал, что платить в командировке ему будут 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее в составе ЧВК Вагнера Заболотный ездил в Донбасс. Основная профессия Заболотного — повар, сообщил собеседник агентства.



Ранее в среду личность второго пленного Григория Цуркану подтвердил его брат Роман. Он также рассказал, что Цуркану отправился в Сирию в составе ЧВК Вагнера.