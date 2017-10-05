В городе Кстово в Нижегородской области на территории сырьевой базы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" вспыхнул пожар. Видео инцидента порталу Life прислал очевидец.

По данным издания, загорелся резервуар с бензином АИ-92. Перед возгоранием его готовили к ремонтным работам.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают пожарные.