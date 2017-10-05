У самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор



У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в московский аэропорт "Внуково" , внезапно остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком. Видео происшествия опубликовано на странице RT в YouTube.

Как видно на кадрах, саудовский король начал спускаться по эскалатору, и когда он проехал некоторую часть пути, трап внезапно заклинило. Немного подождав, монарх решил спуститься пешком.

