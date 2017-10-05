Полиция сообщила о беспорядках около здания Рады



Участники акции возле Верховной рады в Киеве бросали дымовые шашки в направлении здания парламента, полицейские пресекли правонарушение, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что около 100 человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода" собрались возле Рады. Как заявил один из участников акции, они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

"Работники полиции и бойцы Национальной гвардии поддерживают общественную безопасность и порядок в правительственном квартале столицы… В полдень во время акции несколько активных участников бросили дымовые шашки в направлении правительственного здания. Полицейские срочно вмешались в ситуацию и прекратили правонарушение", — говорится в сообщении.



По данным полиции, после этого около 50 человек побежали по улице Шелковичной и возле офиса одной из партий повредили ее эмблемы. Полиция проводит осмотр мест происшествия, информация о пострадавших к правоохранителям не поступала.

