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Путин уволил губернатора Орловской области

Путин отправил в отставку губернатора Орловской области
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Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского, сообщает пресс-служба президента.
Указ об освобождении Потомского подписан в четверг, 5 октября, с формулировкой «по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области президент назначил Андрея Клычкова.
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