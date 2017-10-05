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Путин уволил губернатора Орловской области
Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского, сообщает пресс-служба президента.
Указ об освобождении Потомского подписан в четверг, 5 октября, с формулировкой «по собственному желанию».
Указ об освобождении Потомского подписан в четверг, 5 октября, с формулировкой «по собственному желанию».
Временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области президент назначил Андрея Клычкова.
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