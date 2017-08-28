Шурыгина выходит замуж

По данным издания, молодые люди познакомились во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова . На прошлой неделе пара подала заявление в один из столичных загсов. Регистрация брака состоится 5 октября.

После церемонии молодожены отметят праздник в ресторане.

По словам 18-летней девушки, Шлягин понравился ей «своим веселым и добрым характером, манерой общения». «Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту», — рассказала она.

Шурыгина отметила, что переехала к жениху, так как у него «отдельная от родителей квартира». «На днях мы завтракали, и он заявил: „Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю“. Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась», — рассказала она.

Молодой человек уже представил девушку своим родителям, и они «хорошо ее приняли». «Мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что еще рано расписываться. Мои родители такого же мнения, хоть и безумно рады за нас. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться», — заключила Шурыгина.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у