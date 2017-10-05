Офицер СБУ перешел на сторону ополченцев, заявили в ДНР



Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом Лабусовым.

"На сторону ДНР перешел подполковник, начальник подразделения шифровальной связи СБУ. Роман вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса, России", — сообщили журналистам в МГБ.



Присутствовавший на брифинге Лабусов заявил, что в подготовке диверсий в Донбассе принимали участие сотрудники СБУ.



"Со стороны СБУ есть непосредственное участие в этом — подготовка, финансирование этой деятельности. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), они присутствуют на территории республики… Взаимодействие СБУ с иностранными спецслужбами присутствует", — заявил Лабусов.