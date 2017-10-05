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Россиянам пообещали долгий экономический рост
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что начавшаяся в России фаза экономического роста носит долгосрочный характер. Об этом сообщает RNS.
Такое заявление министр сделал на российско-саудовском инвестиционном форуме в Москве. Он отметил, что в 2017 году российская экономика «после двух непростых лет» вошла в новую фазу, и темпы роста ВВП превысили два процента.
«По итогам года мы ожидаем 2,1 процента, инфляция снизилась до отметки в три процента, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют 427 миллиардов долларов», — рассказал Орешкин.
В то же время министр признал, что нестабильность цен на нефть остается фактором риска для экономики страны. По его словам, в этом году у российских властей появилась «новая конструкция правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен».
Как отмечает ТАСС, чтобы снизить исходящие от волатильности риски, было решено покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Центробанк по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи «равномерно в течение торгового дня». Затем валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.
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