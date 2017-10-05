Россиянам пообещали долгий экономический рост

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что начавшаяся в России фаза экономического роста носит долгосрочный характер. Об этом сообщает RNS.

Такое заявление министр сделал на российско-саудовском инвестиционном форуме в Москве. Он отметил, что в 2017 году российская экономика «после двух непростых лет» вошла в новую фазу, и темпы роста ВВП превысили два процента.

«По итогам года мы ожидаем 2,1 процента, инфляция снизилась до отметки в три процента, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют 427 миллиардов долларов», — рассказал Орешкин.

В то же время министр признал, что нестабильность цен на нефть остается фактором риска для экономики страны. По его словам, в этом году у российских властей появилась «новая конструкция правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен».