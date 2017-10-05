Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала

О свадьбе Дианы Шурыгина и ее избранника 29-летнего Андрея Шлягина стало известно летом этого года. Влюбленные познакомились весной во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова . Через три месяца после начала отношений пара подала заявление в загс и начала активную подготовку к свадьбе. Все утро в одном из отелей столицы юную невесту готовили к празднику профессиональные стилисты и визажисты. Диана, в свою очередь, с удовольствием делилась с подписчиками предсвадебными фотографиями и видео.

Судя по последней публикации в Instagram Шурыгиной, жених и невеста зарегистрировали свои отношения в столичном загсе №4. На торжестве присутствовали только родные и друзья пары. Дальше молодожены и их гости отправятся в ресторан "Дюшес", расположенный в Южном Бутово, где и продолжится празднование. На вечеринке в честь свадьбы Дианы и Андрея соберется 80 человек, и не исключено, что среди них будут знаменитости.



Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 5:54 PDT

Напомним, что Диана стала известна на всю страну после того, как с ее участием вышло пять программ «Пусть говорят». В них обсуждалось изнасилование тогда еще несовершеннолетней девушки. Отметим, что насильник Шурыгиной отбывает наказание в местах лишения свободы, однако многие зрители считают, что он невиновен.