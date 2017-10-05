Умерла Анн Вяземски

Французская актриса и писательница Анна Вяземски скончалась во Франции в возрасте 70 лет, передают «Дни.ру» со ссылкой на AFP. Сообщается, что последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием.



В 1967-1979 годах Анна была женой режиссера Жана-Люка Годара, снималась в его картинах «Китаянка», «Уик-енд», «Один плюс один» и др. Также снималась у Пьера-Паоло Пазолини, Робера Брессона и Пьера Гранье-Дефера.



Анна Вяземски также известна как режиссер и писательница. На русский язык переведен ее роман «Горстка людей», где она описала судьбу своего предка князя Бориса Вяземского, зверски убитого в 1917 году.