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Умерла Анн Вяземски

Умерла Анн Вяземски
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Французская актриса и писательница Анна Вяземски скончалась во Франции в возрасте 70 лет, передают «Дни.ру» со ссылкой на AFP. Сообщается, что последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием.
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В 1967-1979 годах Анна была женой режиссера Жана-Люка Годара, снималась в его картинах «Китаянка», «Уик-енд», «Один плюс один» и др. Также снималась у Пьера-Паоло Пазолини, Робера Брессона и Пьера Гранье-Дефера.

Анна Вяземски также известна как режиссер и писательница. На русский язык переведен ее роман «Горстка людей», где она описала судьбу своего предка князя Бориса Вяземского, зверски убитого в 1917 году.
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