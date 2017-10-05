На ВГТРК подали в суд из-за «Прямого эфира» с Малаховым

Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.

Причиной стал эфир шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия», посвященный рекламе 1990-х годов. Название этого выпуска — «Вечер пожирателей рекламы» — аналогично товарному знаку, который принадлежит «Твин Медиа». Как сообщил Костинский, еще в начале 2000-х годов агентство зарегистрировало в России его и все его вариации.

В «Твин Медиа» заявляют, что «в результате использования вербального выражения „Вечер пожирателей рекламы“… возникло смешение услуг истца и услуг ответчика в глазах потребителей».

Как сообщил представитель агентства, после анонса программы телеканалу были направлены письма с предупреждением о нарушении прав и требованием снять ее с эфира, но реакции не последовало.

Костинский пояснил, что «Твин Медиа» намерено взыскать компенсацию с ВГТРК, а сумма иска будет уточнена позже.

Адвокат Владимир Энтин , к которому издание обратилось за комментарием, заявил, что истцу будет сложно доказать в суде свою позицию. По его словам, она была бы прочнее, если бы агентство выпускало телепередачи с использованием этого знака. А если единственным способом его использования является воспрепятствование коммерческой деятельности другого лица, то это нарушает законы о конкуренции и может стать для ВГТРК «эффективным инструментарием от такого рода "наездов"».

«Ночь пожирателей рекламы» — киношоу, во время которого рекламные ролики показывают ночью на экранах кинотеатров как произведения искусства. Проект придумал француз Жан Мари Бурсико в 1981 году.

В августе 2017 года Андрей Малахов сменил должность ведущего шоу «Пусть говорят» на Первом канале на аналогичную в программе канала «Россия» «Прямой эфир». По его словам, причиной этого стало желание профессионального роста.