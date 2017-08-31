Главные события четверга

США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

Американские власти потребовали Россию закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Орешкин анонсировал индексацию зарплат

Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В крови Джабраилова нашли наркотики

Результаты медицинской экспертизы показали, что бизнесмен Умар Джабраилов находился под действием наркотиков во время стрельбы в столичной гостинице.



В Польше упал " российский шпионский дрон"

В Польше разбился «российский шпионский дрон». Аппарат потерпел крушение неподалёку от Калининградской области. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.



Певец Александр Ермак задержан за убийство

В Москве полиция задержала музыканта Александра Ермака. Певца подозревают в убийстве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Умерла Людмила Рюмина

Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Москонцерт.



Песков рассказал о планах Путина на 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле проведет открытый урок и посетит молодежный форум, передает " Интерфакс". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В парке Горького произошла массовая драка

В четверг, 31 августа, в столичном парке Горького произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Похищенная на Украине журналистка вернулась в Москву



Похищенная сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева журналистка Первого канала Анна Курбатова вернулась в Москву. Девушка заявила, что ей запрещали называть вооружённый конфликт в Донбассе «гражданской войной». Слова корреспондентки передаёт портал LIFE.

В Россию возвращаются турецкие овощи



С 1 сентября Россия разрешает ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с девяти турецких предприятий, сообщает Россельхознадзор

В пассажирском автобусе в Турции прогремел взрыв

Взрыв произошел в пассажирском служебном автобусе в турецком Измире. Взрыв произошел в уезде Буджа.

