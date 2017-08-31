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Главные события четверга
США закрывают российское консульство в Сан-Франциско
Американские власти потребовали Россию закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.
Орешкин анонсировал индексацию зарплат
Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
В крови Джабраилова нашли наркотики
Результаты медицинской экспертизы показали, что бизнесмен Умар Джабраилов находился под действием наркотиков во время стрельбы в столичной гостинице.
В Польше упал " российский шпионский дрон"
В Польше разбился «российский шпионский дрон». Аппарат потерпел крушение неподалёку от Калининградской области. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Певец Александр Ермак задержан за убийство
В Москве полиция задержала музыканта Александра Ермака. Певца подозревают в убийстве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Умерла Людмила Рюмина
Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Москонцерт.
Песков рассказал о планах Путина на 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле проведет открытый урок и посетит молодежный форум, передает " Интерфакс". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В парке Горького произошла массовая драка
В четверг, 31 августа, в столичном парке Горького произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Похищенная на Украине журналистка вернулась в Москву
Похищенная сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева журналистка Первого канала Анна Курбатова вернулась в Москву. Девушка заявила, что ей запрещали называть вооружённый конфликт в Донбассе «гражданской войной». Слова корреспондентки передаёт портал LIFE.
В Россию возвращаются турецкие овощи
С 1 сентября Россия разрешает ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с девяти турецких предприятий, сообщает Россельхознадзор.
В пассажирском автобусе в Турции прогремел взрыв
Взрыв произошел в пассажирском служебном автобусе в турецком Измире. Взрыв произошел в уезде Буджа.
Первый канал ИТАР-ТАСС Reuters РИА Новости Еще 1 тег
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