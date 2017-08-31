Певец Александр Ермак задержан за убийство



В Москве полиция задержала музыканта Александра Ермака . Певца подозревают в убийстве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, 35-летний Ермак убил 45-летнего знакомого продюсера 23 августа. Предположительно, музыкант ночевал в квартире у своего приятеля, уроженца Абхазии. Мужчина разделся и предложил Ермаку заняться сексом, после чего музыкант нанёс ему 11 ножевых ранений. Совершив убийство, певец ушёл в аптеку, так как поранил руку.

В убийстве Ермак признался своему водителю. Мужчина сообщил о преступлении в полицию. Александр Ермак получил широкую известность благодаря песням «Женщина лето», «Мама», «Докричусь до небес».