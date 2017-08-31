Орешкин анонсировал индексацию зарплат бюджетников в ближайшие полгода

Максим Орешкин.

Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития



" Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат. Мы видим, что в ближайшие шесть месяцев пройдет индексация зарплат в бюджетном секторе" , — сказал он.

По словам министра, это способствует поддержанию потребительского спроса и росту экономической активности.



Орешкин пояснил, что индексация зарплат в бюджетном секторе запланирована в соответствии с " майскими указами" президента.