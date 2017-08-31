Экспертиза показала наличие в крови Джабраилова наркотиков

По словам медиков, результаты анализов дали положительный результат. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Со слов врачей, тест на наркотическое опьянение дал положительный результат, — сообщил источник. 29 августа экс-сенатор Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.

Как сообщил корреспондент сайта телеканала Звезда, причиной конфликта стало недопонимание между ним и сотрудницей отеля. Прибывшие на место сотрудники полиции арестовали мужчину. Позже его отпустили под подписку о невыезде . Возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство.