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Экспертиза показала наличие в крови Джабраилова наркотиков
Медосвидетельствование показало, что бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в одном из элитных отелей Москвы, находился в состоянии наркотического опьянения.
По словам медиков, результаты анализов дали положительный результат. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Со слов врачей, тест на наркотическое опьянение дал положительный результат, — сообщил источник. 29 августа экс-сенатор Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.
Как сообщил корреспондент сайта телеканала Звезда, причиной конфликта стало недопонимание между ним и сотрудницей отеля. Прибывшие на место сотрудники полиции арестовали мужчину. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство.
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