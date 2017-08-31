Похищенная на Украине журналистка вернулась в Москву



Похищенная сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева журналистка Первого канала Анна Курбатова вернулась в Москву. Девушка заявила, что ей запрещали называть вооружённый конфликт в Донбассе «гражданской войной». Слова корреспондентки передаёт портал LIFE.



«Я до последнего задавала вопрос: за что всё это? Мне говорили, что говорить «гражданская война» нельзя. Это неприемлемо. Нужно говорить «российская агрессия», — заявила Курбатова.



30 августа сотрудница Первого канала Анна Курбатова была похищена в центре Киева двумя мужчинами. Девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Журналистке вручили бумагу, в которой говорилось о её депортации в течение 24 часов, так как она «представляет угроза для Украины». В министерстве иностранных дел России действия сотрудников СБУ охарактеризовали как «похищение». Корреспондентка регулярно освещала события на Украине. Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.

Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.