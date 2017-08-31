Песков подтвердил планы Путина на 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле проведет открытый урок и посетит молодежный форум, передает «Интерфакс» . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Ярославле. Там будет сразу несколько мероприятий: всероссийский форум «ПроеКТОриЯ», где президент пообщается с молодыми людьми, будет всероссийский открытый урок", — сообщил Песков.

По его словам, предстоит также в разных форматах достаточно плотное общение с и.о. губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым

Ранее СМИ сообщали, что Путин 1 сентября планирует провести открытый урок для учащихся в одной из школ Ярославля.