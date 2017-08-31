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Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении певицы.
" Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни" , — сказал собеседник агентства. Дата прощания и похорон пока неизвестны.
Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля " Русы". С 1999 года — художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.
28 августа певице исполнилось 68 лет.
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