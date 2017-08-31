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В парке Горького произошла массовая драка
В четверг, 31 августа, в столичном парке Горького произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, причиной потасовки стал конфликт из-за девушек. Участниками драки стали 11 человек в возрасте от 14 до 22 лет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших пока нет.
Чуть более двух недель назад в парке Горького произошла резонансная драка. Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, напали на гулявшего в парке петербуржца.
Сообщалось, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. СМИ писали, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». По другой версии, причиной стал его отказ «выпить» с нападавшим.
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