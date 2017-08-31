В парке Горького произошла массовая драка

В четверг, 31 августа, в столичном парке Горького произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным телеканала, причиной потасовки стал конфликт из-за девушек. Участниками драки стали 11 человек в возрасте от 14 до 22 лет.





Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших пока нет.



Чуть более двух недель назад в парке Горького произошла резонансная драка. Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, напали на гулявшего в парке петербуржца.