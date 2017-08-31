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США закрывают российское консульство в Сан-Франциско
Американские власти потребовали Россию закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.
Российские власти обязаны закрыть дипломатические объекты ко 2 сентября. В ведомстве отметили, что Вашингтон в полной мере выполнил требования Москвы по сокращению численности дипломатического персонала США в России.
28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве.
В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.
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