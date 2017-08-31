США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

Американские власти потребовали Россию закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.



Российские власти обязаны закрыть дипломатические объекты ко 2 сентября. В ведомстве отметили, что Вашингтон в полной мере выполнил требования Москвы по сокращению численности дипломатического персонала США в России.



28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве.

